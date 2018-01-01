Ибупрофен опасен для мужчин - исследование

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Популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин, обнаружили ученые из Копенгагенского университета.Исследователи провели эксперимент с участием 31 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Первой группе давали 600 мг ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) каждый день в течение шести недель, вторая группа принимала плацебо.По истечении 14 дней у мужчин из первой группы зафиксировали увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Он влияет на синтез тестостерона, который необходим для образования сперматозоидов. Слишком большая концентрация этого гормона активирует компенсаторные механизмы и грозит снижением выработки тестостерона и, как следствие, бесплодием.Ученые отметили, что их испытуемые принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому негативные последствия были выражены не так сильно. Однако люди, которые принимают болеутоляющее в больших дозах и на регулярной основе, например профессиональные спортсмены, должны быть осторожнее.Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Science Alert.