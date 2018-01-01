Иммунитет зависит от состояния позвоночника

Сильный, гибкий позвоночник — залог хорошего иммунитета. Эта идея была озвучена китайскими врачами много веков назад, а в наши дни нашла подтверждение в рамках доказательной медицины. Как надо воздействовать на позвоночник, чтобы иммунитет укреплялся?Как вы, возможно, помните из уроков анатомии, внутри позвоночника находится спинной мозг — орган кроветворения, одна из основных составляющих иммунной системы. Чем лучше этот орган снабжается питательными веществами, тем более качественно организм может защищаться от опасностей: вирусов, бактерий и других агентов. Что же может помешать спинному мозгу работать в полную силу?Головной и спинной мозг находятся внутри твердой мозговой оболочки — еще одной структуры, созданной природой для защиты этих важных органов, «процессоров» тела.Одно из качеств этой оболочки — натяжение. Если она свободна, нигде «насильственно» не зафиксирована, то это гибкая структура, внутри которой находятся, в частности, спинной мозг и ликвор — спинномозговая жидкость. Чем свободнее и ритмичнее циркулирует ликвор, тем лучше питается и работает спинной мозг.Если же жесткая мозговая оболочка как-то зафиксирована, «перетянута», например, из-за травмы или искривления позвоночника, то ликвор циркулирует не так, как это задумано природой, и спинной мозг может испытывать дискомфорт.Ощутить эти внутренние процессы невозможно, но в наших силах выстроить баланс тела, при котором ликвор циркулирует интенсивнее и спинной мозг работает в наиболее комфортных условиях.Одно из направлений остеопатии — «краниосакральная терапия»: набор техник, которые помогают выстроить баланс черепа и крестца (мест основного «крепления» твердой мозговой оболочки) и наладить ритмичную, эффективную циркуляцию ликвора.Остеопат, владеющий этой техникой, руками диагностирует состояние твердой мозговой оболочки, «слушает» ритмичность движения ликвора и корректирует накопленные отклонения.Некоторые упражнения можно выполнять и самостоятельно, без помощи остеопата. Это поможет опосредованно воздействовать на твердую мозговую оболочку, расслабляя область крестца и первого шейного позвонка и выстраивая баланс между ними.Кроме того, выполняя их, вы сможете почувствовать, насколько легче и свободнее становится тело, в котором расслабляются эти две важные точки. Приятные ощущения будут сигналом того, что вы опосредованно стимулируете работу спинного мозга и работаете над укреплением иммунитета.Это упражнение направлено на расслабление и раскрытие области первого шейного позвонка.1. Встаньте ровно, плечи расслаблены, руки накрывают низ живота, колени мягкие, чуть согнуты.2. Голова идет вперед, шея и плечи расслаблены, область первого шейного позвонка мягко сжимается.3. Голова и шея движутся вниз: представьте, что перед вами стена, и «проглаживайте» ее носом.4. Голова вращается вперед и повисает на основании шеи. Под тяжестью головы раскрываются межпозвонковые пространства шеи. Чтобы углубить расслабление области первого шейного позвонка, задайте себе вопрос: что я могу еще расслабить, чтобы почувствовать голову чуть тяжелее?5. От седьмого шейного позвонка (основание шеи) вся шея как будто «прорастает» наверх, медленно и расслабленно, позвонок за позвонком. Голова поднимается в последнюю очередь. Отметьте расслабление и раскрытие области первого шейного позвонка.Повторите упражнение несколько раз. Секрет успеха — в минимальной скорости и максимальном внимании, которое следует от позвонка к позвонку, с каждым движением углубляя расслабление шеи, плеч и области первого шейного позвонка.Это упражнение на раскрытие области крестца — основания позвоночника.1. Исходное положение: ноги на уровне плеч, стопы развернуты вовнутрь. В ногах не должно быть болезненных ощущений и дискомфорта.2. Колени остаются прямыми, живот, ягодицы, область паха расслаблены. Крестец идет назад, руки (для баланса) — вперед. Сохраняя спину прямой, сделайте наклон вниз.3. Наклонившись, отпустите голову, плечи и руки, позвольте им повиснуть. Сосредоточьте внимание на области крестца, отмечая, как разворот стоп обеспечивает разворот в тазобедренных суставах и раскрытие, расслабление всей области крестца.4. Согните колени и, округляя спину, медленно поднимайтесь наверх. Ваша задача — сохранить расслабление в области крестца, ягодиц и живота в каждый момент подъема. Поднявшись, восстановите расслабление спины и области таза, которое было достигнуто в предыдущей позе.5. Повторите наклон 3-5 раз, уделяя максимум внимания фазе расслабления в «повисании».Если в пояснице возникают болезненные ощущения, это упражнение нужно выполнять с опорой на стул.