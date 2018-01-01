5 фруктов с максимальным количеством углеводов

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Многим людям кажется, что фрукты – продукт “диетический”, но на самом деле во всех фруктах содержится немало углеводов, поэтому худеющим людям, а также пациентам с диабетом рекомендуется соблюдать осторожность в употреблении фруктов, особенно тех, что перечислены ниже.Калорийность изюма – 264 ккал на 100 граммов. В тех же 100 граммах изюма содержится 66 граммов углеводов. Также в составе изюма присутствуют витамины группы В, Н и РР, калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий. И, конечно же, клетчатка.В 100 граммах банана 95 калорий и 21.8 граммов углеводов. В этом продукте также содержится бета-каротин, витамины В1, В2, В6, С, РР, калий, кальций, магний, железо, фтор, фосфор и натрий.Считается, что бананы полезны для работы сердечно-сосудистой системы, снижают уровень “плохого” холестерина и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Также считается, что бананы поднимают настроение и избавляют от стресса, поэтому отказываться от бананов не стоит – рекомендуется лишь употреблять их в меру.Виноград – один из наиболее популярных продуктов в Армении – тоже содержит немало углеводов – 16.8 граммов на 100 граммов продукта. А калорий – 65. Диабетикам обычно рекомендуют ограничивать количество винограда в рационе, хотя в этом продукте немало полезных витаминов, минералов и антиоксидантов.В 100 граммах манго содержится около 67 калорий и 11.5 граммов углеводов. А в одном среднем по размеру манго содержится приблизительно 50 г углеводов. Несмотря на это, манго считается полезным продуктом, ведь он содержит много бета-каротина и витаминов группы, А, С, D, а также минералы, в том числе калий, кальций, цинк, марганец, железо, фосфор. Манго также богат клетчаткой.Калорийность ананаса – 49 ккал на 100 граммов. Углеводов в 100 граммах – 10.6 граммов. Поскольку в ананасах также содержится много грубых пищевых волокон, считается, что их употребление благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.