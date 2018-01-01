Вероятность заразиться ВИЧ оказалась напрямую связана с использованием контрацептива

Университет Кейптауна выяснил: популярный контрацептив связан с повышенным риском заражения ВИЧ. Как было установлено, риск возрастал на 40% при проведении инъекций медроксипрогестерона ацетата, пишет Zee News. Данное средство работает за счет высвобождения прогестина, что не дает яичникам вырабатывать яйцеклетки. Также слизистый слой вокруг шейки матки становится толще, что не позволяет сперматозоидам проникнуть внутрь.Ученые проверили форму прогестина, выделяемого вследствие инъекций. Оказалось, она была особенной и отличалась от других контрацептивов. Так, на клетки половой системы препарат воздействовал как стрессовый гормон кортизол. Плюс, снижалась иммунная активность и ослабевала защитная барьерная функция, что повышает в теории риск заражения ВИЧ.Кстати, описанный препарат ранее уже связывали с проблемами со здоровьем у женщин. В частности, отмечалась нерегулярность менструального цикла, деминерализация костей, вздутие, скачки настроения, снижение либидо.