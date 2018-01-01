Вероятность заразиться ВИЧ оказалась напрямую связана с использованием контрацептива
Ученые проверили форму прогестина, выделяемого вследствие инъекций. Оказалось, она была особенной и отличалась от других контрацептивов. Так, на клетки половой системы препарат воздействовал как стрессовый гормон кортизол. Плюс, снижалась иммунная активность и ослабевала защитная барьерная функция, что повышает в теории риск заражения ВИЧ.
Кстати, описанный препарат ранее уже связывали с проблемами со здоровьем у женщин. В частности, отмечалась нерегулярность менструального цикла, деминерализация костей, вздутие, скачки настроения, снижение либидо.
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