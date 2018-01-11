Открытие: у людей есть встроенный детектор болезней

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В ходе эволюции у людей развилась удивительная способность выделять больных индивидов. Этот вывод был сделан учеными по результатам эксперимента с участием 62 добровольцев. От участников эксперимента требовалось по фотографиям определить, болен ли изображенный человек.Оказалось, правильно выделить больных людей на фоне здоровых удалось 74% добровольцев. По их собственным словам, в своей оценке они руководствовались в основном бледностью губ, припухлостью лица и нависшими веками. По словам ученых, среди животных действует своя система оценки - посредством обоняния.По запаху животные могут распознать больных или просто опасных для себя особей. Кстати, известно, что собаки способны диагностировать рак по запаху человека. Причем, собачий нос точнее многих медицинских анализаторов.