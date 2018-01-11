Ученые придумали таблетку, которая заменит колоноскопию

Группа научных работников из Австралии разработали таблетку, которая может целиком заменить колоноскопию.Чувствительная электроника может диагностировать болезни кишечника, а полученную сведение отсылать на мобильные телефоны с помощью особого приложения. Каждые 5 минут нанотаблетка измеряет содержание водорода, кислорода и углекислого газа в кишечнике.Эксперты сообщают, что уже прошли первые клинические проверки на людях, которым нужно было придерживаться диет с низким и высоким содержанием клетчатки.Проглатываемая капсула не только лишь аккуратно распознает процесс ферментации пищи, однако и может предоставить больше данных о работе человеческого организма в целом.