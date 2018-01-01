Ученые выяснили, что интеллект привлекает больше, чем внешность

Исследователи из Университета Западной Австралии выяснили: почти каждый десятый человек является сапиосексуалом (считает высокий интеллект сексуальным).Внешность и характер привлекают таких людей меньше. Мужчины бывают сапиосексуалами не реже, чем женщины. По мнению участников исследования, идеальный IQ - 120.Специалисты изучили предпочтения 383 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Большинству интеллект не казался сексуальным. Однако небольшую группу людей привлекал высокий интеллект.На первом месте в списке черт потенциального партнера оказались доброта и понимание. За ними следовал высокий интеллект.Третье место заняла способность вызывать интерес, а четвертое - легкий характер. Чуть больше 8% добровольцев были сапиосексуалами. Но слишком высокий интеллект их не привлекал. Идеальный IQ был равен 120. А IQ выше 135 считался слишком высоким.