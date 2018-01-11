Яблоки и помидоры устраняют вред, нанесенный курением

Употребление трех яблок в день замедляет естественное старение легких и устраняет ущерб, вызванный курением, сообщают ученые из Университета Джона Хопкинса. Также было установлено, что аналогичные преимущества наблюдаются при употреблении двух помидоров каждый день. Тем не менее, эксперты отмечают, что защитный эффект возникает только при употреблении свежих плодов, а это означает, что консервированные или обработанные помидоры и яблоки не будут приносить никакой пользы.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты оценили рацион питания и функцию легких более 650 взрослых. Оценка деятельности легких была проведена в начале исследования, а также спустя десятилетие. Полученные данный показали, что рацион питания может замедлять естественное старение легких, если в него включены свежие яблоки и помидоры. По словам ученых, среди бывших курильщиков влияние питание на работу легких оказалось особенно поразительным. Сообщается, что данной выгоды можно достичь путем употребления трех яблок и двух томатов каждый день.Питательные вещества, которые присутствуют в данных плодах, помогают восстановить ущерб, нанесенный курением, говорят исследователи. Функция легких начинает снижаться примерно в возрасте 30 лет с переменной скоростью в зависимости от состояния здоровья людей, и поддержание этой функции с помощью правильного питания может значительно замедлить естественное старение легких.