Яблоки и помидоры устраняют вред, нанесенный курением
Чтобы прийти к таким выводам, специалисты оценили рацион питания и функцию легких более 650 взрослых. Оценка деятельности легких была проведена в начале исследования, а также спустя десятилетие. Полученные данный показали, что рацион питания может замедлять естественное старение легких, если в него включены свежие яблоки и помидоры. По словам ученых, среди бывших курильщиков влияние питание на работу легких оказалось особенно поразительным. Сообщается, что данной выгоды можно достичь путем употребления трех яблок и двух томатов каждый день.
Питательные вещества, которые присутствуют в данных плодах, помогают восстановить ущерб, нанесенный курением, говорят исследователи. Функция легких начинает снижаться примерно в возрасте 30 лет с переменной скоростью в зависимости от состояния здоровья людей, и поддержание этой функции с помощью правильного питания может значительно замедлить естественное старение легких.
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