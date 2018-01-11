Низкое потребление клетчатки вызывает диабет и болезни кишечника

Люди, которые придерживаются западного рациона питания, характеризующегося высоким содержанием жиров и сахара при низком потреблении клетчатки, имеют повышенный риск развития воспалительных заболеваний кишечника, диабета, а также увеличения веса, предупреждают ученые из Университета Гетерборга в Швеции.Полученные данные показали, что клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах, крайне важна для поддержания хорошего здоровья. Пищевые волокна долго перевариваются организмом, но легко поглощаются бактериями в кишечнике. Специалисты отмечают, что количество клетчатки в рационе может влиять на увеличение веса, уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину и здоровье толстой кишки. Так, отсутствие клетчатки приводит к тому, что бактерии вторгаются в слизистый слой толстой кишки, способствуя возникновению воспалительных заболеваний кишечника, развитию диабета и увеличению веса. По словам экспертов, питание с низким содержанием клетчатки изменяет бактериальный состав кишечника и бактериальный метаболизм, что чревато развитием воспалительных процессов в кишечнике и нарушением метаболизма.В ходе испытаний ученые кормили группу мышей рационом с чрезвычайно низким содержанием клетчатки. Согласно результатам исследования, после всего лишь 3-7 дней такого рациона у грызунов возникли проблемы с защитным слоем слизи в толстой кишке. Этот слизистый слой стал более проницаемым, и бактерии начали проникать в эпителиальные клетки толстой кишки. Кроме того, у мышей также развился дисбаланс различных штаммов кишечных бактерий.