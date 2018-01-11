Эти продукты могут испортить интимные отношения

Они должны попасть в «черный список».Злоупотребление некоторыми продуктами негативно сказывается на выработке гормонов в организме и, — как следствие, — на сексуальной жизни. Ученые представили «черный список» той пищи, которая существенно снижает уровень либидо.Представлено мнение специалистов о том, что сыры из коровьего молока могут содержать в себе антибиотики и гормоны роста, — поэтому их частое употребление способно воздействовать на гормональный фон. Кроме того, на сексуальной активности негативно сказывается привычка пить много кофе. Этот напиток вредит надпочечникам, а их нестабильная работа пагубно отражается на работе половой системы, — объяснили эксперты.Также опасно в этом плане чрезмерное потребление продуктов, в состав которых входят искусственные подсластители и глутамат натрия. Присутствие таких продуктов в ежедневном рационе, по словам медиков, провоцирует развитие депрессивных состояний и половую дисфункцию.Кроме того, не нужно постоянно есть консервированную пищу, которая практически всегда содержит большое количество соли. Злоупотребление ею сказывается на давлении и на механизмах притока крови к половым органам, предостерегли врачи.Оказались внесены в перечень вредной для сексуальной жизни еды также жареная картошка, чипсы и некачественное растительное масло.Ежедневное употребление этих продуктов дает толчок к развитию окислительных процессов и гормональных нарушений в организме, отметили ученые.