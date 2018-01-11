Медики рассказали, что происходит с мозгом при употреблении алкоголя

Ученые утверждают, что алкоголь - это самый вредный наркотик, вызывающий жуткую зависимость и серьезные изменения в организме человека.Алкогольные напитки намного доступнее, чем любые другие наркотики, например, героин. Поэтому у людей есть гораздо больше возможностей для того, чтобы употреблять его.В современном обществе ни одно торжественное или печальное событие не обходится без алкоголя. Да что там событие, народ в большинстве своем считает, что единственный способ расслабления после работы - это выпить вина, пару литров пива или пару рюмок крепкого алкоголя.В первую очередь стоит отметить, что спиртные напитки способствуют сужению кровеносных сосудов не только в мозге, но и во всем теле. Соответственно, при суженных сосудах артериальное давление резко повышается, а клетки и ткани перестают получать необходимую дозу кислорода, за счет которой и живут. Так происходит еще и потому, что эритроциты начинают склеиваться между собой и тем самым забивают мелкие капилляры.Весь этот процесс провоцирует гипоксию головного мозга или простыми словами - кислородное голодание клеток, а потому гибнут нейроны мозга, которые выходят из организма вместе с мочой. При этом, чем больше человек выпьет спиртного, тем большее количество нейронов мозга он потеряет.Самое ужасное, что при употреблении алкоголя на фоне гипоксии развивается отек головного мозга, а это чревато серьезными нарушениями когнитивных способностей, потерей и ухудшением памяти, в целом, снижением интеллекта. Собственно, поэтому человек, регулярно употребляющий алкоголь, рискует полностью деградировать в прямом смысле этого слова и потерять смысл жизни.