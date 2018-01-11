К пяти известным вкусам добавили еще один

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Традиционно люди привыкли выделять четыре вкуса, однако существует много продуктов питания, которые невозможно охарактеризовать ими, поэтому экспертами был выделен дополнительный отличительный вкус пищи из белка.Помимо этого специалисты не исключают тот факт, что уникальным, свойственным только ему вкусом, может быть наделен кальций.В то время как кальций несет в себе и положительные и отрицательные функции для организма, эксперты пытаются выделить вкус кальция в отдельный базовый вкус наравне с четырьмя традиционными, дабы разработать механизм его распознавания и дальнейшего ограничения при приеме некоторых продуктов.Совместное исследование американских и южнокорейских экспертов, подопытными которого выступали плодовые мушки, показало, что при отключении у них вкусовых рецепторов, они безмерно употребляли кальций и гибли.