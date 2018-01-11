К пяти известным вкусам добавили еще один
Помимо этого специалисты не исключают тот факт, что уникальным, свойственным только ему вкусом, может быть наделен кальций.
В то время как кальций несет в себе и положительные и отрицательные функции для организма, эксперты пытаются выделить вкус кальция в отдельный базовый вкус наравне с четырьмя традиционными, дабы разработать механизм его распознавания и дальнейшего ограничения при приеме некоторых продуктов.
Совместное исследование американских и южнокорейских экспертов, подопытными которого выступали плодовые мушки, показало, что при отключении у них вкусовых рецепторов, они безмерно употребляли кальций и гибли.
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