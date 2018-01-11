Ученые рассказали о влиянии мужского запаха на организм женщин

Научные работники из Университета Британской Колумбии, который расположен в Канаде, провели интересный эксперимент на тему отношений между мужчинами и женщинами.Оказалось, что запах партнера способен уменьшить уровень стресса у представительниц прекрасного пола.В эксперименте приняли участие 96 пар. Мужчинам дали чистую рубашку, которую нужно было носить одни сутки не снимая. Им нельзя было пользоваться дезодорантом и бытовой химией с запахом, курить и кушать ароматную еду.После женщины, которые принимали участие в эксперименте, должны были понюхать рубашки, которые носили или незнакомцы, или мужчины, с которыми у них роман.После этого респондентки прошли тест на стресс, в который входила стимуляция собеседования для приема на работу и математические задачи. Женщины поведали о своем настроении и у них взяли анализ слюны для измерения уровня гормона стресса — это гормон кортизол.Оказалось, что запах возлюбленного помогает уменьшить стресс, а вот рубашка незнакомого наоборот, вызывала гораздо больший стресс.