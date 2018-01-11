В Финляндии разработали спрей для борьбы с игроманией?

Научные сотрудники Национального института здоровья и благосостояния Финляндии хотят предупредить стремление к азартным играм с помощью разработанного назального спрея.В новинке содержится налоксон, данное вещество способно блокировать выработку дофамина, которое вызывает чувство удовольствия.В эксперименте приняли участие 130 респондентов. В течение трех месяцев они будут использовать спрей, как только почувствуют потребность и желание в игре. Это не первое исследование, в котором финские ученые хотят разработать лекарство от игромании.До этого ученые хотели лечить зависимость таблетками, но из-за долгого начала действия препарата было решено создать другую форму. Исследование должно начаться в середине января этого года и будет идти в течение одного года.