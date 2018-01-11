Психологи назвали 10 признаков настоящей влюбленности

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Действительно ли вы влюблены в человека или просто испытываете к нему сильную симпатию? Психологи из Англии назвали 10 точных признаков настоящей влюбленности.1. Рядом с ним вы превращаетесь в ребенка, который очень хочет открыть свой новогодний подарок. Ваше сердце и подсознание понимает, что вам нужно задолго до того, как вы разберетесь в этом сознательно.2. Всякий раз, когда вы думаете о нем, вы улыбаетесь. Его присутствие обеспечивает выброс адреналина в кровь.3. У вас порхают бабочки в животе. Влюбленность может весьма ощутимо сказаться на работе желудка.4. Вам кажется, что вы знакомы уже очень-очень долго. Вы внутренне мечтали о таком человеке долгие годы, и когда встретили его, то подсознание создало эффект дежавю.5. Никто не может отвлечь вас от него. В системе приоритетов этот человек однозначно стоит на первом месте.6. Вы по-настоящему уважаете то, что важно друг для друга. Либо вы имеете общие ценности, либо с огромным уважением воспринимаете противоположные.7. Вы чувствуете себя в безопасности. Когда вы влюблены, то обретаете самого себя, а это положительно сказывается на ощущении покоя и безопасности.8. Вы постоянно делаете то, что вызывает счастье вашего партнера. Когда вы влюбляетесь, вам хочется постоянно радовать любимого человека, даже выполняя те вещи, которые не особо и хочется делать.9. Когда вы влюблены, вам хочется отдавать. Это запрограммировано, поэтому вы обнаружите это свойство своей натуры, когда влюбитесь.10. Вы строите планы на будущее. В состоянии любви мечтать о будущем значительно более приятно. Например, планировать свадьбу или рождение детей.