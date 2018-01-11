Ученые поведали, как спасти мозг от болезней старения

Научные работники Мэрилендского университета нашли эффективный метод профилактики токсичных отложений в головном мозгу, скапливающихся в органе по мере возраста. Защиту от интоксикации крови токсичными белками может обеспечить употребление ягод, выяснили специалисты.В частности, исследователи установили, что потребление таких ягод как черника, клубника и земляника позволяет обеспечить головной мозг большим количеством полифенолов – веществ, с помощью которых мозг осуществляет самые значимые функции, и выстраивает свою защиту от повреждений. По мнению ученых, достаточное потребление полифенолов является превосходной профилактикой болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, которые имеют свойство развиваться в преклонные годы.Специалисты проводили опыты на грызунах. В течение двух месяцев в их рационе присутствовали полезные ягоды. Затем методом облучения животных состарили и разделили на две группы, одну из которых продолжали кормить ягодами. Проверка грызунов еще спустя месяц показала: мозговое вещество животных, которым давали ягоды, не было поражено токсинами, оставшимися после облучения, как у животных из другой группы.Ученые напомнили, что проводившиеся ранее эксперименты с ягодами демонстрировали: у женщин, активно употреблявших клубнику, в старческом возрасте почти не было психических расстройств, а мышление отличалось ясностью.«При поражениях болезнями Альцгеймера или Паркинсона организм «засоряется» токсичным белком. Если в это время активно питаться ягодами, то происходит быстрое накопление автофагов, препятствующих скоплению токсинов», - сообщили исследователи.