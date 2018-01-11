Врачи рассказали, чем шампанское может быть полезным

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Вряд ли вы о таком догадывались.У традиционного новогоднего напитка много поклонников, но не все знают, что есть 5 научно доказанных фактов, почему оно полезно для здоровья.ШАМПАНСКОЕ НИЗКОКАЛОРИЙНО. Бокал красного или белого вина содержит от 135 до 200 калорий. Так что если вы ведете им подсчет, выбирайте брют: это самое низкокалорийное шампанское (всего 95 калорий в одном бокале).ШАМПАНСКОЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛАБОУМИЕ И ПОТЕРЮ ПАМЯТИ. Ученые из британского Университета Рединга выявили, что от одного до трех бокалов шампанского каждую неделю хорошо влияют на состояние мозга. Исследование проводилось на крысах, половину из которых поили шампанским каждый день в течение шести недель. Затем подопытные должны были найти выход из лабиринта. Из "трезвых" крыс до выхода добралась лишь половина, среди "пьющих" с задачей справились 70%.ШАМПАНСКОЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЖИ. Оно наполняет кожу антиоксидантами, а осветленные винные кислоты помогают выровнять тон кожи, говорят дерматологи.ШАМПАНСКОЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕРДЦА. ...так же, как и красное вино. Два бокала в день хорошо влияют на систему кровообращения и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.ШАМПАНСКОЕ ПОМОЖЕТ ВАМ МЕНЬШЕ ПИТЬ. Как и другие шипучие напитки, шампанское быстро "дает в голову", благодаря чему вам нужно меньше выпить, чтобы расслабиться. А это как раз то, что сегодня нужно. Чин-чин!Ученые утверждают, что употребление шампанского приносит пользу для здоровья. Особенно полезен этот игристый напиток при патологиях сердечно-сосудистой системы. Однако речь идет лишь об умеренном потреблении напитка.