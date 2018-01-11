Медики выяснили главную причину синдрома раздраженного кишечника

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Оказывается, все дело в психическом здоровье.Синдром раздраженного кишечника не является заболеванием и не относится ни к одному недугу желудочно-кишечного тракта. Его врачи называют неким нарушением, возникающим спонтанно. При этом, человек может быть абсолютно здоров, но постоянно жаловаться на дискомфорт в животе и даже боли.- вздутие живота;- урчание, бурление;- спазмы и боли;- редкий и частый стул;- ощущение неполного опорожнения кишечника;- запоры;- метеоризм.Более ярко выражены признаки у представительниц слабого пола в период менструации и связано это с тем, что в крови повышается уровень половых гормонов.По мнению медиков, основная причина данного явления всего одна и это - нервное перенапряжение. При постоянных стрессах, депрессиях, недосыпе, хронической усталости и других нарушениях психического здоровья могут появиться симптомы СРК, но при обследовании кишечника никаких сопутствующих проблем с данным органов врач может не найти.Но также симптомы СРК могут беспокоить человека после перенесенных инфекционных заболеваний ЖКТ. Социальные факторы (новая работа, увольнение, учеба, замужество, развод и так далее) тоже играют роль в самочувствии и нередко приводят к нарушениям пищеварения и работы кишечника.В любом случае медики не советуют людям с синдромом раздраженного кишечника умалчивать о своей проблеме и ничего не предпринимать в надежде на то, что все само пройдет. В данном случае может помочь щадящая диета и изменение образа жизни, а также различные способы терапии, направленной, на успокоение нервной системы.