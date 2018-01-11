И уму, и сердцу: ученые рассказали, чем полезны физические упражнения
К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Аризонского университета.
По их утверждению, наличие связи между мозгом и физнагрузкой является продуктом развития человека в ходе эволюции. В частности, ученые напомнили времена, когда основной деятельностью человека были охота и собирательство.
Причем авторами исследования – психологом Джином Александром и Дэвидом Рэчленом высказано предположение, что эволюционный процесс человеческой психики происходил так, чтобы соответствовать растущему уровню физактивности.
По их мнению, старение следует рассматривать в качестве варианта ответа на тот факт, что с возрастом физактивность человека идет на спад.
Ведение малоподвижного образа жизни может в конечном итоге стать причиной негативных последствий для способностей умственного характера.
В перспективе ученые намерены выяснить, каким образом активность разной степени и варианты упражнений оказывают влияние на деятельность мозга.
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