Те, кто высыпается, употребляют меньше сахара

Недосып отрицательно сказывается на многих аспектах жизни человека: ухудшает настроение, внешний вид, здоровье в целом. Неоднократно проводились исследования, которые демонстрировали ассоциации между недостатком сна и ожирением. Процент тех взрослых, кто спит менее рекомендованных врачами семи часов в сутки, достаточно высок. В Великобритании провели небольшой эксперимент, который показал, что произойдет, если человек начнет спать больше. Оказалось, что вслед за сном более правильными становятся и пищевые привычки.Всего в эксперименте участвовало 42 человека, половина из которых получила 45-минутную консультацию о том, как спать больше (на полтора часа в сутки). В ходе консультации им рекомендовали употреблять меньше кофеина, создать ритуалы сна, перед сном, не ложиться спать слишком сытыми или голодными, а также подбирали оптимальное время для отхода ко сну. Вторая половина выступала в качестве контрольной группы.В течение недели все 42 человека записывали, что они ели и как спали, плюс время в постели и фактическое время сна фиксировалось с помощью браслетов. Люди, которые в результате полученной консультации стали спать больше, употребляли меньше сахара – количество добавленного сахара в их пище стало ниже на 10 граммов в день. Ежедневное употребление углеводов в целом также сократилось. Таким образом, заявила одна из авторов исследования, Венди Холл (Wendy Hall) из Лондонского королевского колледжа (King’s College London), даже небольшие изменения в стиле жизни способны оказать значительное влияние на пищевые привычки и помочь людям питаться более правильно.