4 напитка без кофеина для бодрости с утра
Смузи из бананов
Бананы содержат много углеводов, а также витаминов и минералов, благодаря которым являются ценным источником энергии по утрам. Стакан смузи из банана и молока с утра зарядит Вас энергией и даст необходимые калории. Если же приготовление смузи кажется Вам слишком утомительным, можно просто съесть пару бананов.
Смузи из яблок
Как и в бананах, в яблоках также содержится большое количество натуральных сахаров вроде фруктозы. Смузи из яблока с добавлением овощей или зелени освежит Вас с утра и даст Вашему организму много полезных микроэлементов и клетчатки.
Кокосовая вода
Один из самых популярных безалкогольных напитков – кокосовая вода – представляет собой полноценный и очень неплохой набор электролитов. Подобно кофе, этот утренний напиток обеспечивает мощный уровень энергии, поэтому его нередко пьют даже спортсмены.
Пробиотики
Пробиотики – продукт очень полезный для кишечника. Напитки на основе и йогуртов (речь идет о натуральном йогурте, не содержащем сахара и ароматизаторов), которые можно смешать с ягодами и другими полезными фруктами, выполняют очень ценную работу по укреплению здоровья человека. Это прекрасный утренний напиток, не содержащий кофеина.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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