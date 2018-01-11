4 напитка без кофеина для бодрости с утра

Многие люди просто не представляют начала рабочего дня без чашки крепкого кофе или чая. Но некоторым кофеин, содержащийся в обоих напитках, по тем или иным причинам противопоказан. Если Вы относитесь к таким людям, Вас могут заинтересовать следующие напитки: они не содержат кофеина, но не хуже кофе обеспечат заряд бодрости с утра:Бананы содержат много углеводов, а также витаминов и минералов, благодаря которым являются ценным источником энергии по утрам. Стакан смузи из банана и молока с утра зарядит Вас энергией и даст необходимые калории. Если же приготовление смузи кажется Вам слишком утомительным, можно просто съесть пару бананов.Как и в бананах, в яблоках также содержится большое количество натуральных сахаров вроде фруктозы. Смузи из яблока с добавлением овощей или зелени освежит Вас с утра и даст Вашему организму много полезных микроэлементов и клетчатки.Один из самых популярных безалкогольных напитков – кокосовая вода – представляет собой полноценный и очень неплохой набор электролитов. Подобно кофе, этот утренний напиток обеспечивает мощный уровень энергии, поэтому его нередко пьют даже спортсмены.Пробиотики – продукт очень полезный для кишечника. Напитки на основе и йогуртов (речь идет о натуральном йогурте, не содержащем сахара и ароматизаторов), которые можно смешать с ягодами и другими полезными фруктами, выполняют очень ценную работу по укреплению здоровья человека. Это прекрасный утренний напиток, не содержащий кофеина.