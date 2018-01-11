Ученые заморили раковые клетки голодом
В раковых клетках белки REV-ERB неактивны. Специалисты использовали активаторы этих белков – вещества SR9009 и SR9011 – на культурах клеток T-клеточного лейкоза, рака молочной железы и толстой кишки, глиобластомы и меланомы. В каждом из случаев применение активаторов убивало раковые клетки, здоровые же при этом не страдали. Эксперименты на мышах с глиобластомой также продемонстрировали эффективность терапии: раковые клетки умирали, опухоль прекращала расти, а здоровые клетки при этом оставались неизменными. Ученые подчеркнули, что их открытие важно не только потому, что активаторы REV-ERB можно использовать в качестве основы для потенциальных лекарств от рака, но и потому, что оно снова показывает связь между циркадными ритмами, метаболизмом и раком.
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