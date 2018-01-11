Эксперт назвал главные признаки женской красоты

Красивая грудь, выразительные черты лица, роскошные волосы, длинные ноги — считается, что именно это привлекает мужчин. Однако есть и другие параметры, которые воздействуют на противоположный пол на подсознательном уровне.Индустрия моды и красоты много лет работает над тем, чтобы помочь женщинам казаться моложе, сексуальнее и привлекательней. Каблуки удлиняют ноги, бюстгальтеры делают грудь больше, макияж полностью преображает лицо, кремы отсрочивают появление морщин.Не секрет, что к женщинам общество предъявляет более высокие требования в плане физической красоты, чем к мужчинам. Не стоит винить в этом ни времена, ни нравы — такой подход заложен на генетическом уровне. С доисторической поры самцов человека больше привлекают самки, способные родить здоровое потомство.Красивые волосы, лицо без морщин, высокая грудь как раз свидетельствуют о том, что женщина молода, здорова и способна на деторождение. Однако есть и менее очевидные признаки женской красоты, которые мужчины улавливают на уровне подсознания.Более 40 лет назад социальные психологи обнаружили, что мужчины могут довольно точно оценить физическую привлекательность женщины, всего лишь поговорив с ней по телефону, когда никакие визуальные сигналы не доступны. В ходе одного из многочисленных экспериментов участникам сначала предложили оценить внешность девушек по фотографиям, а затем отдельно выставить балл услышанным голосам. В итоге оценки совпали!Молодость, как объясняет эволюционная психология, более привлекательна для мужчинУченые выдвинули несколько теорий, объясняющих этот феномен. Одна из них утверждала, что у привлекательных женщин просто больше опыта общения с противоположным полом, соответственно их коммуникативные навыки лучше и они умеют выбирать нужные интонации или даже менять тембр, делая его более сексуальным.Другая теория утверждает, что более высокий женский голос у большинства представителей сильного пола ассоциируется с молодой хрупкой девушкой. А молодость, как объясняет эволюционная психология, более привлекательна для мужчин.Все мы слышали поговорку: «Глаза — зеркало души». Действительно, большие выразительные глаза буквально гипнотизируют окружающих. Исследования доказывают, что светлые белки без покраснений и яркая блестящая радужная оболочка ассоциируются у респондентов с хорошим состоянием здоровья. Кроме того, по мнению специалистов, более интересными для противоположного пола кажутся обладательницы чуть расширенных зрачков.А еще мужчины подсознательно обращают внимание на лимбальное кольцо — темную линию вокруг радужной оболочки глаза. У молодых девушек оно широкое и черное. Но после 25 лет начинает тускнеть и сужаться. Кстати, в Азии очень популярны линзы, которые визуально меняют цвет лимбального кольца, тем самым «омолаживая» свою обладательницу.Пропорция талии и бедер играет для мужчин важнейшую роль в оценке женской привлекательностиСтроение поясничного отдела напрямую связано со способностью женщины вынашивать потомство. Если бы спина у женщин была такой же ровной, как у мужчин, то во время беременности нагрузка переносилась бы намного сложнее. В итоге в процессе эволюции строение женского позвоночника изменилось и центр тяжести немного сместился.Иными словами, на эволюционном уровне эта особенность сигнализирует, что женщина способна выносить и родить много детей. Вот почему мужчин так привлекают женщины в облегающих футболках, открывающих поясницу, или платьях с голой спиной.Изыскания эволюционного психолога Дэва Сингха доказали, что пропорция талии и бедер играет для мужчин важнейшую роль в оценке женской привлекательности. Ученые установили, что идеальное отношение обхвата талии к окружности бедер составляет 0,7. Именно такая пропорция опять оптимальна для деторождения.У девочек-подростков этот коэффициент составляет около 0,9. Однако в период полового созревания, когда женщины становятся способными к репродукции, отношение талии к бедрам начинает смещаться в сторону той самой идеальной пропорции. А вот с возрастом снова начинает меняться.Фрэнк Макэндрю — профессор психологии колледжа Нокс, штат Иллинойс (США). Специалист по эволюционной и социальной психологии.