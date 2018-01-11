Эксперт назвал главные признаки женской красоты
Индустрия моды и красоты много лет работает над тем, чтобы помочь женщинам казаться моложе, сексуальнее и привлекательней. Каблуки удлиняют ноги, бюстгальтеры делают грудь больше, макияж полностью преображает лицо, кремы отсрочивают появление морщин.
Не секрет, что к женщинам общество предъявляет более высокие требования в плане физической красоты, чем к мужчинам. Не стоит винить в этом ни времена, ни нравы — такой подход заложен на генетическом уровне. С доисторической поры самцов человека больше привлекают самки, способные родить здоровое потомство.
Красивые волосы, лицо без морщин, высокая грудь как раз свидетельствуют о том, что женщина молода, здорова и способна на деторождение. Однако есть и менее очевидные признаки женской красоты, которые мужчины улавливают на уровне подсознания.
Голос
Более 40 лет назад социальные психологи обнаружили, что мужчины могут довольно точно оценить физическую привлекательность женщины, всего лишь поговорив с ней по телефону, когда никакие визуальные сигналы не доступны. В ходе одного из многочисленных экспериментов участникам сначала предложили оценить внешность девушек по фотографиям, а затем отдельно выставить балл услышанным голосам. В итоге оценки совпали!
Молодость, как объясняет эволюционная психология, более привлекательна для мужчин
Ученые выдвинули несколько теорий, объясняющих этот феномен. Одна из них утверждала, что у привлекательных женщин просто больше опыта общения с противоположным полом, соответственно их коммуникативные навыки лучше и они умеют выбирать нужные интонации или даже менять тембр, делая его более сексуальным.
Другая теория утверждает, что более высокий женский голос у большинства представителей сильного пола ассоциируется с молодой хрупкой девушкой. А молодость, как объясняет эволюционная психология, более привлекательна для мужчин.
Лимбальное кольцо
Все мы слышали поговорку: «Глаза — зеркало души». Действительно, большие выразительные глаза буквально гипнотизируют окружающих. Исследования доказывают, что светлые белки без покраснений и яркая блестящая радужная оболочка ассоциируются у респондентов с хорошим состоянием здоровья. Кроме того, по мнению специалистов, более интересными для противоположного пола кажутся обладательницы чуть расширенных зрачков.
А еще мужчины подсознательно обращают внимание на лимбальное кольцо — темную линию вокруг радужной оболочки глаза. У молодых девушек оно широкое и черное. Но после 25 лет начинает тускнеть и сужаться. Кстати, в Азии очень популярны линзы, которые визуально меняют цвет лимбального кольца, тем самым «омолаживая» свою обладательницу.
Пропорция талии и бедер играет для мужчин важнейшую роль в оценке женской привлекательности
Поясничный изгиб
Строение поясничного отдела напрямую связано со способностью женщины вынашивать потомство. Если бы спина у женщин была такой же ровной, как у мужчин, то во время беременности нагрузка переносилась бы намного сложнее. В итоге в процессе эволюции строение женского позвоночника изменилось и центр тяжести немного сместился.
Иными словами, на эволюционном уровне эта особенность сигнализирует, что женщина способна выносить и родить много детей. Вот почему мужчин так привлекают женщины в облегающих футболках, открывающих поясницу, или платьях с голой спиной.
Соотношение талии и бедер
Изыскания эволюционного психолога Дэва Сингха доказали, что пропорция талии и бедер играет для мужчин важнейшую роль в оценке женской привлекательности. Ученые установили, что идеальное отношение обхвата талии к окружности бедер составляет 0,7. Именно такая пропорция опять оптимальна для деторождения.
У девочек-подростков этот коэффициент составляет около 0,9. Однако в период полового созревания, когда женщины становятся способными к репродукции, отношение талии к бедрам начинает смещаться в сторону той самой идеальной пропорции. А вот с возрастом снова начинает меняться.
Об авторе
Фрэнк Макэндрю — профессор психологии колледжа Нокс, штат Иллинойс (США). Специалист по эволюционной и социальной психологии.
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