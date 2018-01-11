Ученые открыли неожиданные полезные свойства черного перца
В исследовании крыс кормили продуктами с высоким содержанием жиров в течение 22 недель. В течение последних 6 недель одна группа крыс стала дополнительно получать пиперонал. В результате эти грызуны имели более низкий вес тела, низкое процентное содержание жира в организме, низкий уровень сахара в крови, а также более сильные кости по сравнению с животными, которых кормили только жирной пищей без добавления соединения из перца. Команда ученых обнаружила, что профилактический эффект пиперонала был максимально увеличен при дозе в 40 мг на кг массы тела, введенной в течение 42-дневного периода.
Эксперты считают, что пиперонал может противодействовать некоторым генам, которые связаны с избыточным весом. Теперь медики надеются, что полученные результаты смогут привести к разработке нового метода лечения ожирения, показатели которого с 1975 года почти утроились.
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