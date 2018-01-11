Названы самые бесполезные методы профилактики простуды

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Есть методы в народной медицине, которые абсолютно не помогают защититься от сезонных вирусов.Простуда не является серьезным заболеванием, поэтому, когда появляются ее первые симптомы, мы начинаем использовать сразу несколько "бабушкиных" методов, которые должны помочь быстрее выздороветь. Но не всегда они способны обеспечить тот 100%-й эффект.Этот способ очищения воздуха в комнате испарением натуральных масел, конечно же, полезен, но только в случае борьбы с бактериями, а не с вирусами. То есть, обезопасить себя от сезонных вирусов при помощи аромалампы у вас не получится, так что лучше включайте ультрафиолетовую лампу, она быстро и эффективно устраняет возбудителей простуды, ОРВИ и гриппа.Естественно, кушать фрукты в сезон холодов - это полезно, но вряд ли можно будет с их помощью укрепить иммунитет, ведь в них содержится мизерное количество витамина С и чтобы съесть норму этого вещества, нужно проглотить более килограмма цитрусов. Поэтому медики советуют зимой принимать витамин С в таблетках, а также включать в рацион питания не только фрукты, а и капусту, зелень, овощи и другие продукты, в которых есть витамин С.По советам наших бабушек многие до сих пор смазывают ноздри растительным маслом или мазью на основе оксолина. Это способ хорошо работает в качестве профилактики ОРВИ и гриппа, но только в том случае, если повторять его несколько раз в день и минимизировать контакты с потенциальными больными, у которых явно заметны симптомы вирусной инфекции. К тому же, подхватить вирус можно не только через слизистую носа, а и рта или глаз, например, протерев глаза грязными руками или съев конфетку, положив ее в рот все теми же немытыми пальцами.Если ни один из народных методов лечения простуды вам не помог и спустя сутки вы чувствуете себя еще хуже, чем накануне, тогда срочно вызывайте врача на дом и соблюдайте постельный режим до его приезда и рекомендаций. Все дело в том, что симптомы простуды и гриппа аналогичны и вы можете попросту перепутать диагнозы.