Названы самые опасные продукты для здоровья сердца

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Медики предупредили всех, кто хочет сохранить свое сердце здоровым на долгие годы.Правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек - это прерогатива современного общества. Но, как утверждают ученые, даже вполне полезной едой можно навредить своему сердцу, а также сосудистой системе. Поэтому очень важно знать и понимать, каких продуктов вообще не должно присутствовать в вашем рационе питания, а количество коих просто следует сократить, чтобы перестать вредить собственному здоровью.- красная и любая другая соленая рыбья икра;- пиво и шампанское;- колбасные изделия, особенно копченые;- паштеты в жестяных банках;- торты и пирожные;- сдобная выпечка;- твердые сыры с высоким процентом жира.Все эти продукты вредны не только для сердца и сосудов, но и для здоровья всего организма в целом, потому что содержат "скрытые жиры", много соли, сахара, углекислый газ, усилители вкуса, консерванты и прочие ингредиенты, которые загрязняют собой артерии и способствуют их сужению, а первое, что происходит в таком случае - повышение кровяного давления.Как известно, устойчивая гипертоническая болезнь рано или поздно приводит к другим проблемам с сердцем и сосудами. Многие люди даже не подозревают, питаясь "запрещенными" для сердца продуктами, что у них развивается гипертония и поступают в больницу с неожиданными сердечными приступами, где узнают, в чем изначально кроется причина этого.Прислушивайтесь к рекомендациям кардиологов для своего же блага, конечно же, если хотите прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь, не потребляя ежедневно упаковки лекарственных препаратов и не мучаясь от болезненных ощущений то в сердце, то в печени, то в еще каком-то органе.