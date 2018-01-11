Названы самые опасные продукты для здоровья сердца
Правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек - это прерогатива современного общества. Но, как утверждают ученые, даже вполне полезной едой можно навредить своему сердцу, а также сосудистой системе. Поэтому очень важно знать и понимать, каких продуктов вообще не должно присутствовать в вашем рационе питания, а количество коих просто следует сократить, чтобы перестать вредить собственному здоровью.
Эти продукты врачи называют самыми вредными для сердца:
- красная и любая другая соленая рыбья икра;
- пиво и шампанское;
- колбасные изделия, особенно копченые;
- паштеты в жестяных банках;
- торты и пирожные;
- сдобная выпечка;
- твердые сыры с высоким процентом жира.
Все эти продукты вредны не только для сердца и сосудов, но и для здоровья всего организма в целом, потому что содержат "скрытые жиры", много соли, сахара, углекислый газ, усилители вкуса, консерванты и прочие ингредиенты, которые загрязняют собой артерии и способствуют их сужению, а первое, что происходит в таком случае - повышение кровяного давления.
Как известно, устойчивая гипертоническая болезнь рано или поздно приводит к другим проблемам с сердцем и сосудами. Многие люди даже не подозревают, питаясь "запрещенными" для сердца продуктами, что у них развивается гипертония и поступают в больницу с неожиданными сердечными приступами, где узнают, в чем изначально кроется причина этого.
Прислушивайтесь к рекомендациям кардиологов для своего же блага, конечно же, если хотите прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь, не потребляя ежедневно упаковки лекарственных препаратов и не мучаясь от болезненных ощущений то в сердце, то в печени, то в еще каком-то органе.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил med2 в категорию Кардиология
Добавить комментарий