Этот овощ поможет поправить зрение и без офтальмолога

Решение очень простое — чаще кушайте брокколи.Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах, и помогает улучшить зрение.Ключ к хорошему зрению найден – введите в свой ежедневный рацион брокколи! Этот ценный овощ содержит соединение – индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, а это, в свою очередь, обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.Постепенно, в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте. К сожалению, чтобы воспользоваться преимуществом важного соединения индол-3-карбинола, необходимо съесть очень большую порцию брокколи. Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействоваться для профилактики зрительной функции и для здоровья наших глаз. В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.Кроме того, что брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз, американские ученые называют еще ряд причин, по которым следует ввести брокколи в свой рацион.