Ученые рассказали, как распознать больного человека по лицу

Шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что большинство людей может определить, болеет человек или нет, по его лицу. Данное исследование опубликовало издание Proceedings of the Royal Society.В ходе эксперимента участникам показывали фотографии добровольцев, заражённых эндотоксином — бактериальным токсическим веществом. Результаты исследования показали, что 62% опрошенных правильно идентифицировали больных людей.О болезненном состоянии человека на снимке говорили бледные губы с опущенными уголками, припухлость лица, "тяжёлые" веки, а также покрасневшие глаза.