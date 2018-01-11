Ученые выяснили, болезни какого органа грозят скорой старостью

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса заявили, что простых упражнений и небольшой физической нагрузки будет достаточно, чтобы привести в порядок один из самых подверженных износу внутренних органов – сердце. Совместно с коллегами из Института физиологии упражнений и окружающей среды (IEEM) ученые разработали ряд физических упражнений, с помощью которых удастся не только поддержать нормальную активность сердца, но и поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в целом.Ключевой в схеме является работа с органами дыхания – недельный курс занятий включает в себя интенсивный 30-минутный сеанс дыхательной гимнастики, в ходе которого частота сердечных сокращений достигает 95 процентов пиковой скорости в течение четырех минут, с последующим 3-минутным отдыхом. Упражнение выполняют в четыре подхода.Пожилые люди, принимавшие участие в двухлетнем исследовании, продемонстрировали наилучшие показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы – станки "насоса" для крови стали эластичнее почти на 30%, а люди старше 65 лет в 75% случаев перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.