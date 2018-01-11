Ученые выяснили, болезни какого органа грозят скорой старостью
Ключевой в схеме является работа с органами дыхания – недельный курс занятий включает в себя интенсивный 30-минутный сеанс дыхательной гимнастики, в ходе которого частота сердечных сокращений достигает 95 процентов пиковой скорости в течение четырех минут, с последующим 3-минутным отдыхом. Упражнение выполняют в четыре подхода.
Пожилые люди, принимавшие участие в двухлетнем исследовании, продемонстрировали наилучшие показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы – станки "насоса" для крови стали эластичнее почти на 30%, а люди старше 65 лет в 75% случаев перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.
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