Женщины выживают в тяжелые времена чаще, чем мужчины

Новое исследование показало, что у представительниц прекрасного пола больше шансов выжить во времена голода или эпидемий. Так, судя по всему, женщины в этом плане сильнее мужчин. Ученые оценивали смертность мужчин и женщин в тяжелые времена, пишет The Deccan Chronicle.Исследователи установили: женщины жили дольше мужчин, и это было связано с повышенной вероятностью их выживания в тяжелых условиях. Так, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин после Великого картофельного голода в Ирландии снизилась до 18,17 года, а у женщин - до 22,4 года. Также специалисты выяснили, что женщины доживали до глубокой старости чаще мужчин. Кроме того, новорожденные девочки выживали во времена голода и эпидемий чаще, чем новорожденные мальчики.По мнению ученых, дело в половых гормонах. Известно: эстроген защищает сосуды, а тестостерон увеличивает риск смертельных заболеваний. Еще исследователи отметили, что женщины реже сдаются в трудных ситуациях. Разницу в продолжительности жизни увеличивает и склонность мужчин к риску. Они больше курят, употребляют больше алкоголя и нередко пренебрегают правилами безопасного вождения.