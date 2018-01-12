Ученые выяснили, как склонность к перееданию зарождается в мозге

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пролило свет на сложную связь между голодом и мозгом. Эксперты выявили, что антенноподобные структуры в клетках мозга, называемые первичными ресничками, контролируют аппетит. Теперь, когда специалисты точно знают, на какие нейроны должна быть нацелена терапия, ими смогут быть разработаны инновационные метода лечения ожирения.Предыдущие исследования показали, что большинство мутаций генов, повышающих риск возникновения ожирения, расположены в мозге. Но теперь эксперты считают, что контроль аппетита может сводиться к первичным ресничкам в мозге – микроскопическим сенсорным нейронным «антеннам», которые собирают информацию об окружающей среде.Когда ученые блокировали определенные белки в первичных ресничках у мышей, животные значительно увеличили потребление пищи и прибавили в весе. Обычно первичные реснички идентифицируют сигналы от дугообразного ядра, указывающие на высокий уровень жировых отложений, и уменьшают аппетит. Но когда в первичных ресничках развиваются мутации, они перестают реагировать на эти сигналы, в связи с чем человек начинает бесконтрольно употреблять пищу и набирать лишний вес.