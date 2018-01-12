Ученые выяснили, как склонность к перееданию зарождается в мозге
Предыдущие исследования показали, что большинство мутаций генов, повышающих риск возникновения ожирения, расположены в мозге. Но теперь эксперты считают, что контроль аппетита может сводиться к первичным ресничкам в мозге – микроскопическим сенсорным нейронным «антеннам», которые собирают информацию об окружающей среде.
Когда ученые блокировали определенные белки в первичных ресничках у мышей, животные значительно увеличили потребление пищи и прибавили в весе. Обычно первичные реснички идентифицируют сигналы от дугообразного ядра, указывающие на высокий уровень жировых отложений, и уменьшают аппетит. Но когда в первичных ресничках развиваются мутации, они перестают реагировать на эти сигналы, в связи с чем человек начинает бесконтрольно употреблять пищу и набирать лишний вес.
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