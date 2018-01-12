Сколько времени зимой можно проводить на солнце

Какое количество солнца нам в реальности требуется для получения адекватного уровня витамина D организмом? Опытный дерматолог из Королевского колледжа Лондона рассказала, что эта цифра значительно больше, чем многим кажется.Доктор Рэйчел Моррис-Джонс работает консультантом-дерматологом в Лондоне на протяжении последних 20 лет, поэтому она разоблачает мифы, связанные с кожей, на основе личного опыта. К примеру, доктор уверяет, что большинству из нас вообще не нужны, поскольку кожа человека поддерживает собственный натуральный баланс, который не следует поправлять. Однако даже люди с нормальной кожей со временем замечают повышенную сухость, особенно рук и нижней части ног. Обычно, она начинается после 20 лет и увеличивается по мере старения. Это связано с тем, что мы производим на 1% меньше коллагена каждый год, а значит, кожа удерживает и меньше воды. Людям после 50всё-таки требуются, но надо тщательно следить за их ингредиентами, выбирая те, которые содержат кокос или кокосовое масло, либо парафин.Защита от солнечных ожогов очень важна, но нет никаких сомнений в том, что солнце крайне необходимо для нашего здоровья, поскольку под его воздействием кожа выделяет, требующийся для костей и иммунной системы. Принято считать, что организму требуется до 25 мкг этого витамина ежедневно. Жителям европейских стран необходимо провести на солнце в апреле 8 минут для получения этого количества, в августе - 5 минут, в декабре - целых 2 часа 20 минут. А чернокожим людям в декабре для этого понадобится... более 24 часов на солнце.Самым эффективным средством борьбы сдоктор Моррис-Джонс называет обыкновенный мед, который используется в этих целях человечеством тысячелетия. Но лишь недавно ученые подтвердили, что этот продукт содержит активные биологические компоненты, способствующие заживлению кожи. Мед кислотен, и кислота эффективно приостанавливает расщепление белков, которые организм производит для заживления ран. Кроме того, мед помогает выводить жидкость из раны, что делает ее не такой влажной и сочащейся.