Возрастает ли опьянение при смешивании напитков

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Да, если смешать газированные алкогольные напитки с крепкими. Это связано с тем, что углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в желудке, в частности, в кишечнике. Соответственно, опьянение наступает быстрее.Что касается смешивания негазированных напитков, то такой тенденции не наблюдается. В народе считается, что алкоголь надо пить с повышением градуса. На самом деле разницы практически никакой нет. Самое главное, всё должно быть в меру. Если вы выпьете рюмку водки, а потом бокал вина и на этом остановитесь, никакого усиления опьянения не будет.