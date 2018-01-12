Возрастает ли опьянение при смешивании напитков
Что касается смешивания негазированных напитков, то такой тенденции не наблюдается. В народе считается, что алкоголь надо пить с повышением градуса. На самом деле разницы практически никакой нет. Самое главное, всё должно быть в меру. Если вы выпьете рюмку водки, а потом бокал вина и на этом остановитесь, никакого усиления опьянения не будет.
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