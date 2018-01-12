Поливитамины признаны напрасной тратой денег

Ученые пришли к выводу, что большинство поливитаминных добавок неэффективны и не снижают риск различных заболеваний, а может даже наносят вред.В статье, опубликованной вчера в журнале Annals of Internal Medicine, содержится большой обзор 27 последних клинических испытаний, проведенных в США рабочей группой специалистом по профилактике заболеваний.Они не обнаружили никаких доказательств, что ежедневный прием поливитаминов и минеральных добавок предотвращает или замедляет ход хронических заболеваний, таких как болезни сердца или рак.Одно из исследований охватило в общей сложности 450 000 пожилых людей. Не было найдено никаких четких доказательств благоприятного воздействия добавок на защиту от рака и сердечных заболеваний.В другом исследовании ученые изучили воздействие ежедневного приема витаминов А, С, Е, бета-каротина и витаминов группы В на 6000 мужчин в возрасте от 65 лет и старше, которые наблюдались в течение 12 лет.В итоге было установлено, что когнитивные функции и вербальная память участников, принимавших мультивитаминные добавки, не отличаются от участников, принимавших плацебо или не употреблявших ничего.В третьем исследовании медики изучили влияние высоких доз мультивитаминов и минералов на риск сердечнососудистых заболевания.По итогам 5-летнего исследования с участием 1700 человек, уже перенесших сердечный приступ, было установлено, что поливитамины не способны предотвратить сердечные приступы, инсульты и смерть.