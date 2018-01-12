Недоедание в детстве вызывает тяжелые заболевания в зрелости

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Изучив состояние здоровья людей, которые в юности пережили голод, ученые обнаружили, что недоедание в юном возрасте связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца в дальнейшей жизни.Исследование, опубликованное в онлайн-версии журнала the European Heart Journal, дает первые прямые доказательства того, что недоедание в тот период, когда дети растут, может иметь важное влияние на их здоровье в будущем.Авторы исследования из Медицинского центра Университета Утрехта и Амстердамского университета исследовали7845 женщин, которые в возрасте от 0 до 21 года жили в Нидерландах в то время, когда стечение обстоятельств в конце Второй мировой войны привело к с острой нехваткой продовольствия.Тогда по официальным данным ежедневный рацион взрослого населения снизился с 1400 калорий в октябре 1944 года до 400-800 калорий в разгар голода в период с декабря 1944 по апрель 1945 года.Исследователи обнаружили, что у женщин, которые столкнулись с голодом в возрасте до 17 лет, на 38% выше риска развития ишемической болезни сердца в более позднем возрасте..«Наше исследование выявляет, какую важную роль играет детство в жизни человека. Больше знаний в этой области может помочь человечеству создать мощную профилактику заболеваний сердца и в будущем» – считают исследователи