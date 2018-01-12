Йогурты могут влиять на артериальное давление

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Постоянно употребляя йогурт, вы можете решить проблемы не только желудочно-кишечного тракта, но и сердечно-сосудистой системы, утверждают медики.На недавней сессии Американской ассоциации сердца прозвучали результаты нового исследования, которые будут интересны тем людям, которые вынуждены постоянно контролировать свое артериальное давление.Исследование показало, что любители йогурта менее склонны к развитию повышенного кровяного давления и в среднем имели более низкое давление, чем те, кто не ест йогурт.Наблюдения за 2 000 добровольцев проводились в течение 15 лет.Потребление йогурта было измерено с помощью вопросников, заполняемых добровольцами каждые три года за период исследования.31 процент участников исследования были менее склонны к повышению кровяного давления, при этом они ели по крайней мере 6 стаканчиков нежирного йогурта каждые три дня.Исследователи отметили, что приняв решение начать регулярно есть йогурт, вы должны внимательно следить за тем, чтобы общее количество потребляемых вами калорий не повышалось.То есть переходя на йогурты, вы должны будете отказаться от какой-то другой пищи.