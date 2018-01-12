Булимия - врачи назвали главные симптомы и лечение
Тем не менее, несмотря на волчий аппетит больные булимией, как правило, не страдают лишним весом, даже напротив – их вес довольно часто ниже нормы.
Булимия: симптомы и лечение
Как уже было сказано выше, основной симптом булимии – постоянное чувство голода, вызывающее переедание. Кроме того, булимии свойственны повышенная утомляемость, апатия, нарушения сна, суставные боли, проблемы с зубами и т.д. Вызвано бывает это состояние двумя причинами:
- Эндокринными нарушениями;
- Неврологическими расстройствами;
Независимо от источника заболевания, больные, как правило, крайне озабочены собственным весом. Поэтому, в качестве контроля за ним они часто используют прием слабительных препаратов, рвотных средств, а также наиболее доступный и простой метод – два пальца в рот.
Булимия: лечение
Если поставлен диагноз нервная булимия, лечение требуется незамедлительно. Для этого необходимо обязательно следовать рекомендациям специалистов, но и домашними методами пренебрегать не стоит. Чтобы наладить работу пищеварительного тракта, улучшить обмен веществ, можно воспользоваться следующими советами:
- В течение дня выпивать три стакана свежевыжатого сока белокочанной капусты, каждый раз за полчаса до еды;
- В качестве альтернативы соку капусты можно использовать свежевыжатый сок помидоров, также за 30 минут до еды, три раза в день;
- Для понижения аппетита нужно выпивать три столовые ложки отвара семян льна или отвара корня алтея;
- Для слабительного эффекта нужно пить отвар листьев сены или коры крушины;
- Как мочегонное средство прекрасно зарекомендовали себя отвары на основе брусничного листа, корня лопуха или семян укропа;
- При булимии, как и при любом другом нервном расстройстве, нужно обязательно принимать успокоительные средства. Прекрасным расслабляющим действием обладает валериана, пустырник, мята и дягиль.
- Если ко всему вышеперечисленному добавить активные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, походы в театр, кино, на массовые мероприятия, то лечение булимии самостоятельно в дополнение к основной методике лечения будет иметь позитивные и заметные результаты. Однако, при малейших признаках ухудшения состояния, во избежания самых неприятных последствий. необходимо срочно консультироваться с врачом.
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Добавил stefan в категорию Психиатрия
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