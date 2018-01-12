Булимия - врачи назвали главные симптомы и лечение

Иногда психотерапевтам приходится сталкиваться с психологическими нарушениями, характеризующимися активным перееданием. Непомерное обжорство служит главным симптомом булимии или, говоря специальным языком, кинорексии.Тем не менее, несмотря на волчий аппетит больные булимией, как правило, не страдают лишним весом, даже напротив – их вес довольно часто ниже нормы.Как уже было сказано выше, основной симптом булимии – постоянное чувство голода, вызывающее переедание. Кроме того, булимии свойственны повышенная утомляемость, апатия, нарушения сна, суставные боли, проблемы с зубами и т.д. Вызвано бывает это состояние двумя причинами:- Эндокринными нарушениями;- Неврологическими расстройствами;Независимо от источника заболевания, больные, как правило, крайне озабочены собственным весом. Поэтому, в качестве контроля за ним они часто используют прием слабительных препаратов, рвотных средств, а также наиболее доступный и простой метод – два пальца в рот.Если поставлен диагноз нервная булимия, лечение требуется незамедлительно. Для этого необходимо обязательно следовать рекомендациям специалистов, но и домашними методами пренебрегать не стоит. Чтобы наладить работу пищеварительного тракта, улучшить обмен веществ, можно воспользоваться следующими советами:- В течение дня выпивать три стакана свежевыжатого сока белокочанной капусты, каждый раз за полчаса до еды;- В качестве альтернативы соку капусты можно использовать свежевыжатый сок помидоров, также за 30 минут до еды, три раза в день;- Для понижения аппетита нужно выпивать три столовые ложки отвара семян льна или отвара корня алтея;- Для слабительного эффекта нужно пить отвар листьев сены или коры крушины;- Как мочегонное средство прекрасно зарекомендовали себя отвары на основе брусничного листа, корня лопуха или семян укропа;- При булимии, как и при любом другом нервном расстройстве, нужно обязательно принимать успокоительные средства. Прекрасным расслабляющим действием обладает валериана, пустырник, мята и дягиль.- Если ко всему вышеперечисленному добавить активные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, походы в театр, кино, на массовые мероприятия, то лечение булимии самостоятельно в дополнение к основной методике лечения будет иметь позитивные и заметные результаты. Однако, при малейших признаках ухудшения состояния, во избежания самых неприятных последствий. необходимо срочно консультироваться с врачом.