Почему кровоточат десны и что с этим делат

Кровоточивость дёсен нельзя игнорировать. Она может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем и предвестницей потери зубов.Зубы только кажутся крепкими, а дёсны — надёжными. На самом деле у них довольно много врагов, любой из которых способен вызвать проблемы с ротовой полостью. Вот самые распространённые причины:Если зубной налёт не удалять регулярно, в том числе с помощью стоматолога, день за днём он будет становиться всё толще и твёрже и однажды превратится в полноценный зубной камень. Живущие в нём бактерии — основная причина гингивита. А кровоточивость при чистке зубов или использовании зубной нити — первый симптом этого заболевания.. Щётка неподходящей жёсткости или, например, неаккуратное движение зубной нитью может повредить десну и вызвать небольшое кровотечение. Кстати, через подобную царапинку можно занести инфекцию, которая спровоцирует дальнейшее появление розовой пены.Витамины влияют на состояние сосудов (прочность их стенок) и свёртываемость крови. В некоторых случаях при недостатке витаминов сосудистые стенки истончаются, а потому кровотечение может вызвать любое, даже лёгкое воздействие на зуб или десну. К счастью, при полноценном питании с такой проблемой вы вряд ли столкнётесь.Это гормональное заболевание, помимо прочего, снижает сопротивляемость дёсен инфекциям. Поэтому диабетикам нужно очень внимательно относиться к гигиене полости рта.Изменения гормонального фона опять-таки влияют на состояние ткани дёсен: она легче отекает, становится более рыхлой и, как следствие, менее устойчивой к повреждениям.Стоматологические протезы являются одной из наиболее частых причин развития гингивита. Если у вас во рту имеется любая ортопедическая конструкция, гигиенические процедуры должны быть особо тщательными и регулярными.Кровь на зубной щётке может быть симптомом куда более неприятных недугов, нежели гингивит. В частности, так проявляют себя нарушения свёртываемости крови, гастрит, цирроз печени и даже ВИЧ. Но, надеемся, это не ваш случай.Даже если вы на 100% уверены, что по-настоящему неприятных внутренних нарушений у вас нет, розовую пену не стоит игнорировать.Во-первых, гингивит коварен. Хотя дёсны могут быть опухшими, красными и легко кровоточить при чистке зубов, чаще всего они не болят, а потому гингивит не воспринимается как нечто серьёзное. Между тем вызванное бактериями воспаление развивается, вызывая постоянный неприятный запах изо рта, а затем прогрессирует в более сложную форму — пародонтит. А это уже воспаление пародонта — тканей десны, непосредственно удерживающих зуб. Повреждённая десна отступает, зубы начинают шататься, а потом выпадают.Во-вторых, бактерии во рту размножаются и могут попасть в кровоток. Откуда они атакуют уже не только полость рта, но и внутренние органы. Расстройства пищеварения, повышение риска инсульта или сердечного приступа, неприятности с поджелудочной железой — оно вам надо?Оптимальный вариант — отнести челюсть к стоматологу. У этого медика достаточно квалификации, чтобы быстро выяснить, почему кровоточат дёсны.Если проблема носит сугубо стоматологический характер, дантист почистит полость рта, откорректирует положение протезов (если они есть), расскажет, как снять воспаление и какой зубной щёткой и пастой надо пользоваться именно вам.Если виноват дефицит витаминов, специалист порекомендует максимально эффективную (с учётом возраста, пола, нагрузок) витаминную добавку, от которой станет лучше не только зубам, но и организму в целом.Если под подозрением окажутся гормональные причины и внутренние заболевания, стоматолог отправит на консультацию к терапевту, а уже тот даст направление на все необходимые анализы и обследования.Съесть мороженое или выпить холодной воды. Холод сузит сосуды, уменьшит скорость распространения возможной инфекции и, скорее всего, остановит кровотечение. Можно приложить к десне марлевый тампон, смоченный в ледяной воде.Попробуйте также прополоскать рот стоматологическим ополаскивателем или смазать дёсны стоматологическим гелем.Не используйте спиртовые и солевые растворы: при воспалении дёсен они лишь ухудшают состояние.А вот с бабушкиными средствами будьте осторожны! Стоматологи мрачно шутят, что народные рецепты — прекрасный способ временно снять симптомы и усугубить проблему. Например, популярные полоскания ромашкой или эвкалиптом на первых порах помогут избавиться от кровоточивости за счёт дубильных веществ. Но в перспективе те же дубильные вещества ускорят отложение зубного камня со всеми вытекающими из этого последствиями.Чистите зубы не реже двух раз в день. Щётка должна быть средней жёсткости или мягкой.Каждые полгода посещайте стоматолога и следуйте его рекомендациям.Сбалансируйте рацион и сократите количество сахара.Бросьте пить и курить. Табак и алкоголь дополнительно раздражают слизистую оболочку рта и снижают местный иммунитет, а значит, дёсны могут кровоточить чаще, чем хотелось бы.