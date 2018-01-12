Помогают ли детокс-диеты сохранить здоровье печени?

Существует мнение, что очищение печени избавляет организм от токсинов, однако в поддержку этого утверждения по-прежнему существует очень мало научных данных. Далее мы попробуем разобраться, как происходит очистка печени и какие доказательства можно привести в пользу этого подхода.Печень является естественным детоксификатором организма, так как она очищает организм от токсинов и вырабатывает желчь для обеспечения правильного пищеварения. Здоровый орган может детоксифицировать почти все, с чем сталкивается человек в ходе своей жизнедеятельности. Если же печень заболевает, организм не может справляться с токсичными веществами столь же эффективно. Это может вызвать широкий спектр симптомов, в том числе зуд, желтушность кожи, отеки, проблемы с кровеносными сосудами, камни в желчном пузыре, усталость, тошноту и диарею.В обществе бытует мнение, что печень накапливает токсины во время процесса фильтрации, которые со временем могут вызывать ряд неспецифических симптомов и даже серьезные заболевания, в том числе повышать риск развития рака. Однако существует мало доказательств, подтверждающих это.Тем не менее со временем воздействие химических веществ может повредить печень. Например, употребление алкоголя является известным фактором, нарушающим функционирование печени с течением времени.В большинстве случаев детоксикация печени включает в себя один или несколько из следующих способов:-прием диетических добавок, предназначенных для удаления токсинов из печени;-щадящая диета;-исключение из рациона определенных продуктов;-очищение толстой кишки и кишечника с помощью клизмы и пр.Хотя печеночная недостаточность является серьезной проблемой, нет никаких доказательств того, что опасные токсины накапливаются в здоровой печени, не подверженной воздействию большого количества этих химических веществ. Многие врачи утверждают, что печень не нуждается в детоксикации, и это может быть даже опасным.Очистка печени не способна вылечить заболевания печени и не должна использоваться для замены обычного лечения. В норме здоровая печень сама очищает себя. Человек с заболеванием печени нуждается в надлежащем медицинском лечении, которое в том числе может потребовать изменения образа жизни или диеты.Некоторые данные свидетельствуют о том, что диетические добавки, такие как расторопша, могут улучшить здоровье печени. Однако нет никаких доказательств того, что эти добавки будут детоксифицировать печень.Очищение печени также создает определенные риски для здоровья:-диеты для очистки печени не всегда являются сбалансированными: они могут содержать не все питательные вещества, которые требуется человеку. Со временем это может привести к развитию дефицита некоторых нутриентов или недоеданию, особенно у детей, беременных и лиц с сахарным диабетом и другими заболеваниями;-клизма может быть опасной: она способна привести к угрожающему жизни повреждению кишечника при неправильном введении;-очищение печени не может заменить медицинское лечение: когда человек проводит очищение печени вместо медицинского лечения, серьезные медицинские проблемы могут остаться нерешенными.Некоторые простые стратегии, которые могут снизить риск заболеваний печени и помочь печени и избавить организм от токсинов, включают:-ограничение потребления алкоголя: чрезмерное употребление спиртных напитков является фактором риска развития заболеваний печени;-отказ от необоснованного применения безрецептурных препаратов: никогда не превышайте рекомендуемую дозу, особенно таких препаратов, которые могут нанести вред печени, например, парацетамол. Не употребляйте одновременно алкоголь и лекарства;-выбор авторитетного салона для татуировки и пирсинга: выберите салон, который тщательно стерилизует свое оборудование. Такие манипуляции без надлежащих мер безопасности могут привести к заражению гепатитом С;-вакцинацию против гепатита А и В, особенно перед поездкой за границу;-отказ от потенциально опасных химических веществ: при окрашивании или использовании пестицидов надевайте маску и убедитесь, что помещение хорошо вентилируется;-употребление большого количества воды;-мытье фруктов и овощей: это может помочь обеспечить отсутствие пестицидов.Здоровая печень имеет решающее значение для поддержания общего здоровья человека, но дорогостоящие чистки или диеты просто не нужны. В некоторых случаях они могут даже быть опасными.Здоровый образ жизни, сбалансированная диета и регулярные консультации с врачом гораздо более ценны для здоровья печени, чем любая диета или очищение.