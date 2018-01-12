Медики назвали самые эффективные диеты

В наше время существуют тысячи различных диет, которые предлагают быстрые и эффективные результаты.Но не стоит забывать, что эффективная диета – это в первую очередь не та, которая избавит вас 5 килограммов за неделю, а та, которая не навредит вашему здоровью и позволит иметь отличную физическую форму.На сайте Национального института сердца, легких и крови NHLBI опубликовали доклад экспертов U.S. News and World Report. Ученые проанализировали наиболее популярные диеты и составили список самых эффективных. К слову, главным принципом отбора была не резкая потеря веса, а положительное влияние на организм.Первое место в списке поделили две диеты: популярная в США Dash (диетические подходы к прекращению гипертонии) и средиземноморская. Основной принцип диеты Dash заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Главная цель такой системы питания — снижение кровяного давления и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что Dash работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии, к тому же она способствует постепенному снижению веса.Основные принципы диеты Dash:- ограничение приема алкогольных напитков;- повышение физической активности;- ограничение потребления соли;- адекватное потребление калия, магния, кальция;- отказ от курения;- ограничение потребления жиров животного происхождения.В основе такой системы питания сложные углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо птицы (в ограниченных количествах). Диета не исключает из рациона красное мясо и сладости, но необходимо употреблять эти продукты в ограниченном количестве. Такое питание помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.Основные принципы средиземноморской диеты:- ежедневно употребляйте небольшое количество сыра и йогурта;- раз в неделю употребляйте небольшое количество рыбы и курятины;- ешьте как можно больше растительной пищи, особенно овощей и фруктов;- свежие овощи подавайте как обычный десерт;- съедайте до 4 яиц в неделю (включая, используемые в приготовлении блюд и выпечке);- рядовое дневное меню должно состоять из 3 блюд;- пейте воду вместо газированных напитков;- ежедневно занимайтесь спортом (прогулки, бег и т.д.).Сторонники гибкой вегетарианской диеты, по данным ученых, весят на 15% меньше сторонников мяса, а также они менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, если все же очень хочется (важно прислушиваться к потребностям организма).Главные принципы гибкой вегетарианской диеты:- добавьте в свой рацион продукты, содержащие белок (не мясо). Например, чечевицу, нут и сою с коричневым рисом и кинву;- пища должна быть свежей, откажитесь от консервов и полуфабрикатов;- размер порции не должен превышать 400 г для женщин и 500-600 г — для мужчин;- с вегетарианством прекрасно сочетаются все виды спорта на выносливость, гимнастики типа йоги и пилатеса, а несколько хуже — классические силовые упражнения.Диета не требует кардинального изменения пищевых привычек. Основные принципы диеты: ежедневно записывать все, что было съедено, пить не менее 8 стаканов жидкости в день, принимать мультивитамины, съедать не менее пяти наименований овощей и фруктов, регулярно заниматься физической активностью, следовать программе питания (подбирается индивидуально) .Если ответственно подходить к выбору продуктов и питаться сбалансировано, то риск сорваться с диеты гораздо меньше, чем при жестких ограничениях.