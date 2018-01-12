Что делать тем, кто стесняется заниматься спортом из-за пышных форм

Сегодня мода и ее стандарты вышли за свои рамки.

Пышные формы теперь воспринимаются не как недостаток женского тела, а как настоящий эталон красоты и женственности.

Поэтому если вы давно собирались пойти в спортивный зал, но стеснялись своего тела – немедленно забудьте про все ваши комплексы! Прислушайтесь к следующим советам и чувствуйте себя счастливо!

Купите красивую спортивную форму

Да, спортивная футболка и поношенные штаны отнюдь не будут стимулировать вас заниматься спортом. А если вы купите не только удобную, но и красивую форму, у вас появится желание выгуливать ее чаще.

Яркие принты, V-образные вырезы и контрастные вставки на одежде помогут скрыть лишнее, а специальные кроссовки даже смогут амортизировать сухожилия при нагрузках.

Выберите правильный вид спорта

На определенные виды спорта тоже существует мода. Но если вы будете бездумно следовать фитнес-трендам, а не заниматься тем спортом, который вам по душе, тренировки очень быстро могут надоесть. Чередуйте силовые упражнения и кардионагрузку, ходите на аквааэробику, занимайтесь йогой, тренируйте мышцы спины и ног, регулярно качайте пресс – такой подход обеспечит гармоничное преобразование всего тела.

Грамотно поощряйте себя за труд в зале

И здесь речь идет не о том, чтобы съесть кусочек торта после тренировки. А, к примеру, об отдыхе в бане или сауне, который позволит быстро вывести из организма соли молочной кислоты.

Постепенно вы привыкнете к таким расслабляющим процедурам, и они станут для вас дополнительной причиной для посещения фитнес-клуба.
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Добавил ignat в категорию Разное

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