Медики выяснили, как женская грудь влияет на здоровье мужчин

Оказывается, ее влияние полезно.

Немецкие ученые сделали интересное исследование, которое выявило новое свойство женской груди.

На этот раз оно связано с мужским здоровьем.

Как считает доктор Карен Уэзерби, ежедневно каждый мужчина должен смотреть хотя бы 10 минут на грудь женщины. Это равносильно 30-минутном занятию аэробикой.

Такая приятная терапия снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и продлевает жизнь на 5-7 лет.
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