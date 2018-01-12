Медики выяснили, как женская грудь влияет на здоровье мужчин
Немецкие ученые сделали интересное исследование, которое выявило новое свойство женской груди.
На этот раз оно связано с мужским здоровьем.
Как считает доктор Карен Уэзерби, ежедневно каждый мужчина должен смотреть хотя бы 10 минут на грудь женщины. Это равносильно 30-минутном занятию аэробикой.
Такая приятная терапия снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и продлевает жизнь на 5-7 лет.
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