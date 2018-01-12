Новое лекарство поможет похудеть без диет
Ингибитор, никотинамид-N-метилтрансферазу (NNMT), ученые во главе со Стенли Уатовичем (Stanley Watowich) уже успешно испытали на мышах с ожирением, спровоцированным избыточным употреблением жиров. Грызуны прошли десятидневный курс лечения, при этом их питание не менялось.
За это время они потеряли более 7% веса, а жировые запасы сократились примерно на треть. Ученые также отметили снижение уровня холестерина в крови до нормальных значений. У животных, которые входили в контрольную группу, набор веса и накопление жиров продолжилось. Исследователям не удалось обнаружить каких-либо побочных эффектов, связанных с приемом препарата: он не вызывал расстройств пищеварения или снижения аппетита.
В том случае, если препарат окажется эффективным и для людей, это поможет справиться с тяжелыми формами ожирения и другими метаболическими заболеваниями.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий