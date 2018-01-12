Новое лекарство поможет похудеть без диет

Можно ли есть все, что угодно, и при этом не набирать вес? О чудесной таблетке от ожирения мечтают многие и вот, кажется, будущее уже наступило, и такой препарат действительно появился. Создали лекарство исследователи из Техасского университета (University of Texas), которые уже успешно испытали его на мышах. Они нашли соединение, которое действует на содержащиеся в жировых клетках ферменты – в результате процесс запасания избыточных жиров оказывается затруднен. Клетки, в которых содержится много жировых отложений, секретируют больше гормонов и провоспалительных факторов, которые могут провоцировать развитие диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.Ингибитор, никотинамид-N-метилтрансферазу (NNMT), ученые во главе со Стенли Уатовичем (Stanley Watowich) уже успешно испытали на мышах с ожирением, спровоцированным избыточным употреблением жиров. Грызуны прошли десятидневный курс лечения, при этом их питание не менялось.За это время они потеряли более 7% веса, а жировые запасы сократились примерно на треть. Ученые также отметили снижение уровня холестерина в крови до нормальных значений. У животных, которые входили в контрольную группу, набор веса и накопление жиров продолжилось. Исследователям не удалось обнаружить каких-либо побочных эффектов, связанных с приемом препарата: он не вызывал расстройств пищеварения или снижения аппетита.В том случае, если препарат окажется эффективным и для людей, это поможет справиться с тяжелыми формами ожирения и другими метаболическими заболеваниями.