Замороженные эмбрионы не хуже свежих
Согласно исследованию с участием 800 женщин, опубликованному в The New England Journal of Medicine, при использовании замороженных эмбрионов 36% женщин беременеют. А при использовании свежих эмбрионов беременеют 35% женщин. Более того, исследование также показало, что замороженные эмбрионы привели к нормальным родам у 34% женщин, а свежие – только у 32%.
Интересно, что согласно статистике британского правительства 2010 года, искусственное оплодотворение с использованием замороженных эмбрионов на 10% менее результативно, чем при использовании свежих эмбрионов.
Однако в последние годы в распоряжении науки появилось достаточно доказательств того, что замороженные эмбрионы столь же эффективны, а иногда даже более эффективны, чем свежие. Последнее по времени исследование было проведено совместной командой австралийских и вьетнамских ученых. Сами авторы называют полученные результаты важной новостью для всех бесплодных пар в мире, ведь заморозка эмбрионов на будущее, получается, не снижает шансы пары через некоторое время завести ребенка.
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