Замороженные эмбрионы не хуже свежих

Шансы успеха при искусственном оплодотворении с использованием замороженных эмбрионов такие же, как при использовании свежих. К такому выводу пришли ученые из University of Medicine and Pharmacy (Вьетнам).Согласно исследованию с участием 800 женщин, опубликованному в The New England Journal of Medicine, при использовании замороженных эмбрионов 36% женщин беременеют. А при использовании свежих эмбрионов беременеют 35% женщин. Более того, исследование также показало, что замороженные эмбрионы привели к нормальным родам у 34% женщин, а свежие – только у 32%.Интересно, что согласно статистике британского правительства 2010 года, искусственное оплодотворение с использованием замороженных эмбрионов на 10% менее результативно, чем при использовании свежих эмбрионов.Однако в последние годы в распоряжении науки появилось достаточно доказательств того, что замороженные эмбрионы столь же эффективны, а иногда даже более эффективны, чем свежие. Последнее по времени исследование было проведено совместной командой австралийских и вьетнамских ученых. Сами авторы называют полученные результаты важной новостью для всех бесплодных пар в мире, ведь заморозка эмбрионов на будущее, получается, не снижает шансы пары через некоторое время завести ребенка.