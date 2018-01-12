Спорт и похудение контролируют диабет эффективнее лекарств
Принявшие участие в программах по контролю веса пациента значительно реже нуждались в лекарствах от диабета второго типа, они также чаще имели здоровый уровень глюкозы в крови. Таковы результаты исследования с участием 1500 пациентов, страдающих от диабета, которые посещали специальные курсы по здоровому образу жизни. Достигнутые ими результаты сопоставили с достижениями пациентов на лекарствах. После окончания 16-недельного режима у добровольцев из первой группы не наблюдался роста потребности в приеме лекарств от диабета. Они также наполовину реже сталкивались с ухудшением своего состояния до той стадии, на которой необходимо постоянно принимать инсулин.
Даже похудевшие за три года всего на 500 граммов пациенты уже добивались впечатляющих результатов. Но самый большой прогресс наблюдался у тех, кто смог избавиться не менее чем от 5 кг лишнего веса. В следующие три года их уровень глюкозы в крови стабильно снижался.
Во время занятий, которые продолжались по 90 минут каждые две недели в течение 4 месяцев, пациенты получали рекомендации о физических нагрузках и следовали диете из 1400 калорий в день для женщин и 1900 день для мужчин. Они также получали помощь от специалистов по когнитивной поведенческой терапии, которые помогали им похудеть. Это первое по-настоящему крупное исследование, доказывающее, что управление собственным весом может быть эффективнее любых лекарств от диабета.
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