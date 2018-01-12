Спорт и похудение контролируют диабет эффективнее лекарств

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Диета и физические нагрузки могут эффективнее контролировать диабет второго типа, чем лекарства. К такому выводу пришли исследователи из Университета Глазго в Великобритании.Принявшие участие в программах по контролю веса пациента значительно реже нуждались в лекарствах от диабета второго типа, они также чаще имели здоровый уровень глюкозы в крови. Таковы результаты исследования с участием 1500 пациентов, страдающих от диабета, которые посещали специальные курсы по здоровому образу жизни. Достигнутые ими результаты сопоставили с достижениями пациентов на лекарствах. После окончания 16-недельного режима у добровольцев из первой группы не наблюдался роста потребности в приеме лекарств от диабета. Они также наполовину реже сталкивались с ухудшением своего состояния до той стадии, на которой необходимо постоянно принимать инсулин.Даже похудевшие за три года всего на 500 граммов пациенты уже добивались впечатляющих результатов. Но самый большой прогресс наблюдался у тех, кто смог избавиться не менее чем от 5 кг лишнего веса. В следующие три года их уровень глюкозы в крови стабильно снижался.Во время занятий, которые продолжались по 90 минут каждые две недели в течение 4 месяцев, пациенты получали рекомендации о физических нагрузках и следовали диете из 1400 калорий в день для женщин и 1900 день для мужчин. Они также получали помощь от специалистов по когнитивной поведенческой терапии, которые помогали им похудеть. Это первое по-настоящему крупное исследование, доказывающее, что управление собственным весом может быть эффективнее любых лекарств от диабета.