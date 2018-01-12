Как космос влияет на тело человека?

Как сообщает в Твиттере японский астронавт Норишиге Канаи за 3 недели, проведенные на борту международной космической станции, он вырос на 3.5 дюйма.По собственному заявлению, после возвращения из космоса он вырос на 9 см. По словам Канаи он не менялся в росте после окончания колледжа.Астронавт выразил небольшую озабоченность в связи с тем, что по возвращении на российскую станцию Союз, он не чувствовал себя комфортно в своем кресле, сообщает Foxnews.Днем позже Канаи принес свои извинения за распространение ложной информации, объясняя это своей ошибкой в калькуляции. На самом деле увеличение роста было всего лишь на 0.9 дюйма (2.3 см): на 2.6 дюйма меньше, чем было объявлено им ранее.На самом деле, вдали от Земли, в условиях отсутствия гравитации, действуют некоторые законы, изменяющие человеческое тело. Вот 5 примеров влияния космоса на параметры человеческого тела.Находясь в космосе, астронавты могут стать выше на 3 %, утверждают ученые NASA. Причина в меньшей гравитации, воздействующей на позвоночник. Если бы астронавт остался в космосе навсегда, он не рос бы постоянно, отмечают ученые. Изменение роста – явление временное. Как сообщил CNN бывший астронавт Марк Келли, после возвращения на Землю его брату-близнецу, тоже астронавту, потребовалось 2 дня, чтобы вернуться к своему обычному росту.Обычно, в течение долгого нахождения в космосе астронавты теряют мускульную силу, костная плотность скелета понижается. Исследование астронавтов, проведших несколько месяцев на стации Мир, вращающейся на околоземной орбите, показывает, что в среднем, они теряют от 1 до 2 % костной массы ежемесячно.После длительного нахождения в космосе более чем у половины американских астронавтов из-за повышения давления в мозге меняются форма глаз и зрение. В феврале будет опубликовано совместное американо-российское исследование в этой области.Сначала в космосе астронавты чувствуют себя нормально, но это длится недолго. Те из них, кто совершает свой первый полет, говорят о возникновении чувства холода и ощущения того, что лицо начинает опухать. Это происходит из-за того, что в условиях микрогравитации жидкость в их телах перераспределяется.Ответ короткий: нет. Бессонница – основная жалоба астронавтов. Согласно исследованиям, в среднем ночью астронавты спят по 6 часов. Причиной бессонницы является нарушение ритма биологических часов, и даже не спасает тот факт, что на орбите астронавты встречают восход или закат каждые 45 минут.