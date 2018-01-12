Чем опасен прием пробиотиков: осложнения и побочные эффекты

Врачи объяснили, как пробиотики могут навредить здоровью.Пробиотик - это живая полезная бактерия, улучшающая микрофлору кишечника, ускоряющая обмен веществ и снижающая риск развития заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Долго можно перечислять уникальные свойства пробиотиков, но, как оказалось, полезными они могут быть не для всех и не во всех случаях.При употреблении большого количества пробиотиков в кишечнике человека скапливается много микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых провоцируют вздутие живота и метеоризм. Если пробиотик был приготовлен на основе дрожжей, то у человека могут возникнуть проблемы со стулом, такие как запор, например.Кто бы мог подумать, что от полезных пробиотиков у человека может разболеться голова, но, как выяснилось, такое бывает. Все дело в том, что в условиях бактериальной ферментации в кишечнике продукты распада белка способствуют созданию биогенных аминов, которые негативно воздействуют на ЦНС, , как мощный возбудитель, а также на сосуды головного мозга, замедляя кровообращение, в результате чего начинает болеть голова.Людям с непереносимостью лактозы и аллергией на дрожжи, молоко, яйца и другие продукты, которые могут быть в составе пробиотиков, следует внимательно относиться к выбору источника полезных бактерий для кишечника. Лучше всего проконсультироваться с врачом и принимать пробиотики, которые он назначит. В ином случае вас может настигнуть тяжелая аллергическая реакция, анафилактический шок и вытекающие отсюда последствия.Как бы там не было, никогда не начинайте принимать какие-либо аптечные препараты без рецепта врача. В рекламе могут говорить одно, а на деле получится совершенно другое, поэтому рисковать своим здоровьем не стоит.