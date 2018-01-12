Психологи подсказали, от каких привычек стоит избавиться к 35 годам
От образа жизни зависит не только состояние физического тела, но и души. Многие люди не могут стать по-настоящему счастливыми, потому что им что-то мешает и чего-то не достает. Психологи утверждают, что виной всему привычки, которые образовываются на протяжение жизни человека и иногда не приносят никакой пользы, а, наоборот, вредят.
К 35 годам и мужчина и женщина уже должны полностью реализоваться, стать самодостаточными, понимать, чего они хотят и могут получить от жизни, поэтому подобным привычкам нет места:
- регулярный недосып;
- желание быть хорошим для всех;
- неконтролируемое расточительное отношение к деньгам;
- малоактивный образ жизни, сидячая работа и лежание на диване вечером перед телевизором;
- наплевательское отношение к своему внешнему виду и здоровью;
- лень;
- откладывание дел "на потом";
- не завершать начатое дело до конца и постоянно опускать руки;
- жаловаться всем на все и на всех;
- сплетничать и плести интриги в семье, в компании друзей, на работе;
- вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.
От них нужно сразу же избавляться, иначе они будут тянуть вас вниз и вы уже не сможете стать настолько счастливыми, как вам бы того хотелось. 35 лет - это только начало новой, зрелой жизни, когда вы можете позволить себе многое, так что забудьте о прошлом и не скучайте по "молодым" годам, они все равно уже позади.
Все, что вам нужно для счастья, это искоренить вышеперечисленные привычки до достижения вами 35 лет, в ином случае вы можете просто не успеть и вредные навыки будут диктовать вам правила жизни.
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