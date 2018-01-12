Психологи подсказали, от каких привычек стоит избавиться к 35 годам

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По мнению экспертов, некоторые привычки вредят здоровью и жизни в целом.От образа жизни зависит не только состояние физического тела, но и души. Многие люди не могут стать по-настоящему счастливыми, потому что им что-то мешает и чего-то не достает. Психологи утверждают, что виной всему привычки, которые образовываются на протяжение жизни человека и иногда не приносят никакой пользы, а, наоборот, вредят.К 35 годам и мужчина и женщина уже должны полностью реализоваться, стать самодостаточными, понимать, чего они хотят и могут получить от жизни, поэтому подобным привычкам нет места:- регулярный недосып;- желание быть хорошим для всех;- неконтролируемое расточительное отношение к деньгам;- малоактивный образ жизни, сидячая работа и лежание на диване вечером перед телевизором;- наплевательское отношение к своему внешнему виду и здоровью;- лень;- откладывание дел "на потом";- не завершать начатое дело до конца и постоянно опускать руки;- жаловаться всем на все и на всех;- сплетничать и плести интриги в семье, в компании друзей, на работе;- вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.От них нужно сразу же избавляться, иначе они будут тянуть вас вниз и вы уже не сможете стать настолько счастливыми, как вам бы того хотелось. 35 лет - это только начало новой, зрелой жизни, когда вы можете позволить себе многое, так что забудьте о прошлом и не скучайте по "молодым" годам, они все равно уже позади.Все, что вам нужно для счастья, это искоренить вышеперечисленные привычки до достижения вами 35 лет, в ином случае вы можете просто не успеть и вредные навыки будут диктовать вам правила жизни.