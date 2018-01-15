Ученые рассказали о новом методе борьбы с ВИЧ

Американские ученые рапортовали о создании перорального препарата против ВИЧ, который можно принимать раз в неделю. Сейчас пациентам приходится принимать препараты ежедневно. И после успешных экспериментов на свиньях исследователи могут в ближайшие два года приступить к клиническим тестам на людях. Речь идет о таблетке, медленно высвобождающей активные вещества.Итак, внешне она ничем не отличается от обычной таблетки. Но, добравшись до желудка, ее оболочка растворяется, а особая структура, упакованная внутри, начинает разворачиваться. Получается четырехсантиметровая структура в форме звезды. Она остается в желудке в течение недели, стабильно высвобождая начинку - лекарственный агент.По словам разработчиков, конструкция не будет мешать пищеварению. Когда лекарства в звезде больше не остается, она начинает разлагаться и спокойно покидает тело через желудочно-кишечный тракт.Известно, что в рамках тестов со свиньями в звезду загрузили три антиретровирусных препарата - долутегравир, рилпивирин и каботегравир. Но ранее звезду уже нагружали антималярийным средством, и она оставалась в желудке в течение двух недель. В перспективе описанный метод доставки можно будет использовать не только для лечения ВИЧ. Нагрузить звезду возможно любыми средствами.Компания Lyndra в данный момент занимается разработкой данной технологии. Саму методику доставки разработчики собираются опробовать в ближайшие 12 месяцев. После должны начаться эксперименты с ВИЧ.