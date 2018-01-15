Черный перец – новое оружие против ожирения

Пиперональ, содержащийся в этой специи, значительно уменьшал негативные эффекты жирной пищи. Это доказали эксперименты с крысами индийских ученых из Университета Шри Венкатесвара. Пиперональ давали животным в течение шести недель. И это позволяло снизить вес тело, процент жира и уровень сахара. Также укреплялись кости.Сообщается, что индийские ученые кормили крыс жирной пищей в течение 22 недель. При этом они выделили пиперональ из черного перца и начали его добавлять в рацион крыс с 16-й недели. К концу эксперимента у этих животных увеличилась мышечная масса тела, плотность костной ткани, концентрация минеральных веществ в костях по сравнению с контрольной группой.А еще спустя всего час пиперональ давал значительное снижение уровня сахара. Максимально позитивный эффект наблюдался при использовании дозировки в 40 миллиграммов на килограмм массы тела (курс лечения составлял 42 дня). Плюс, пиперональ помогал регулировать активность некоторых генов, связанных с ожирением.Параллельно британские специалисты из Имперского колледжа Лондона выделили мутации, стоящие за ожирением. И эти два исследования оказались неожиданным образом связаны. Индийские эксперты считают, что пиперональ воздействует на активность определенных "генов ожирения". Теперь обе команды ученых надеются найти лекарство против ожирения, чьи показатели утроились с 1975 года. Что касается британских ученых, то они сфокусировались на тучных детях из Пакистана.Здесь генетический компонент объяснял ожирение в 30% случаев. Итак, мутации обнаружили в гене ADCY3. Из-за них у человека отмечаются проблемы в регулировании аппетита, диабет и даже нарушения обоняния.